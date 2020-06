El periodista Paulo Kablan anunció que tiene coronavirus

El periodista de C5N y Telefé, Paulo Kablan, dio positivo de coronavirus y está aislado en su casa, sin síntomas. Se realizó el hisopado el 23 de junio y desde esa fecha no asiste al canal de noticias del Grupo Indalo, que decidió aislarlo por prevención.



De buen ánimo, Kablan contó que está bien, haciendo el aislamiento en su hogar y que aún no ha presentado síntomas. En C5N, en tanto, se activó el protocolo para detectar con quiénes había tenido contacto en la empresa. Según su declaración, no tuvo "contacto estrecho" con ningún otro trabajador, pero igualmente se aislará a algunas personas de forma preventiva.