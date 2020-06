Garrigós de Rébori asumió como interventora del Servicio Penitenciario Federal

Por decisión del presidente Alberto Fernández, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, puso en funciones a la nueva interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, informó la titular de la cartera de Estado. "He designado a @marialgarrigos, una mujer de vasta experiencia en la Justicia penal, como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal", anunció el mandatario en su cuenta de Twitter. "Tenemos la obligación de hacernos cargo del problema carcelario, una vieja deuda de la democracia", agregó. "Puse en funciones a @marialgarrigos como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal. Trabajaremos estrechamente en los objetivos del gobierno en materia carcelaria", dijo por su parte la ministra Losardo. En el curriculum vitae de la ex jueza sobresale su participación como fundadora y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima, asociación civil que nació en 2013 al calor de los debates por la "democratización de la Justicia" que impulsaba en aquel momento el Gobierno de Cristina Kirchner. A raíz de esas posiciones de Justicia Legítima, sumada a la afinidad de muchos de sus miembros con los lineamientos centrales del modelo kirchnerista, le valió feroces críticas de parte de sectores del Poder Judicial y de la oposición de entonces.

(Fuente www.perfil.com)