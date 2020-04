Casación negó el beneficio de la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes un pedido para beneficiar con el arresto domiciliario al exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (2003-2009) condenado por la tragedia de Once.



Los jueces de la sala III del máximo tribunal penal del país sostuvieron que “la situación del peticionante no encuentra sustento en ninguna de las causales legalmente establecidas como para acceder a la solicitud de arresto domiciliario”.



Al solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, la defensa de Jaime había señalado que su condena no estaba firme porque aún está pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema y que el exfuncionario es “población de riesgo” frente al avance del coronavirus.



“Más allá del cuadro depresivo que presenta Ricardo Raúl Jaime, se encuentra psicológicamente estable, dado que no posee alteraciones de tipo psicótico ni una pérdida en el juicio de la realidad, y que ante ausencia de indicadores de una enfermedad grave, sus patologías pueden ser tratadas intramuros“, sostuvieron los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci en el fallo al que accedió Télam.



Sobre los riesgos de un posible avance del coronavirus sobre la población carcelaria, los magistrados sostuvieron que “esa penosa situación eventual, si bien debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular, no puede convertirse per se en una excusa directa de alcance general para disponer libertades o medidas alternativas a la prisión por fuera de los márgenes legales, pues en definitiva, tanto dentro como fuera de un penal, todos estamos expuestos”.



“Es por ello que entendemos que la situación de emergencia sanitaria general y su proyección e implicancias dentro de los penales ha sido estudiada, abordada y contempladas por las autoridades pertinentes a través -justamente- del dictado de todas aquellas disposiciones necesarias para garantizar la salud y el bienestar general de la población carcelaria”, indicaron los jueces al señalar que Jaime debe seguir detenido en Ezeiza.



El fallo de la sala III de Casación también fue firmado por el juez Juan Carlos Gemignani que votó por rechazar el planteo, aunque lo hizo con argumentos propios que sumó a los de sus colegas.