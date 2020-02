14 de febrero - Día del Guardavidas.

En Argentina se conmemora el día del guardavidas el 14 de febrero (4 de febrero mundialmente) por un hecho trágico ocurrido en 1977 en Playa Grande, Mar del Plata donde Guillermo Volpe falleció durante el rescate.

En caso de visitar las costas Diego informa que es necesario acercarse a los mangrullos donde se encuentre algún guardavidas, recibir indicaciones básicas y poder seguir las banderas señalizadoras que hay en el mar. “Al mar hay que tenerle mucho respeto, una ola puede llevarte desde ½ mts. a 2 mts. de profundidad.” comentó.

Si ocurre un caso de ahogamiento en un lugar donde no hay guardavidas es importante mantener la calma y no poner en riesgo la vida ni entorpecer la situación si uno no sabe nadar.

Se comunica al teléfono de emergencias (en Villa Cañás al 107, Bomberos Voluntarios o Emcofir) y aclarar que se trata de un ahogado. Una vez fuera del agua inmediatamente realizar RCP comenzando (al contrario de otros casos) con respiración boca a boca; ingresando aire en los pulmones y realizando la maniobras completas hasta que llegue la ambulancia. Colocarle la cabeza hacia el costado para que el ahogado vomite o escupa el agua que tragó.

En Villa Cañás se dictaron cursos de Guardavidas en el Club Sportsman con aval nacional y próximamente se quiere realizar en Santa Isabel, los requisitos son: secundario completo, mayor de edad y no tener antecedentes penales. Se puede trabajar en toda la Argentina.



Fuente FM Sonic- Oscar Andrés Canavese.