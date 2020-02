Casildense salvó su vida de milagro tras violento choque de un camión de Andreani

Esta mañana, a pocos kilómetros de haber salido a Ruta desde un depósito ubicado en Chaco, lo sorprendió un brutal choque del que pudo salvar su vida de milagro. El camión Volvo que conducía impactó desde atrás el acoplado de un cerealero que circulaba en su mismo sentido.

Un joven de unos 32 años, oriundo de Casilda, salvó su vida de milagro tras protagonizar un fuerte choque en la mañana de este Sábado 1º de Febrero, sobre Ruta 11 en la Provincia de Chaco. El accidente se produjo cuando el semi de la empresa Andreani, conducido por Cristian Ferruci, impactó fuertemente desde atrás al acoplado de un camión cerealero que circulaba en su mismo sentido. Producto del choque, el camión marca Volvo afectado a la firma Andreani, quedó montado prácticamente hasta la mitad del acoplado cargado con maíz, provocando daños totales en la cabina del volvo.

"Yo no sé cómo safó, fijate que no quedó nada, nada…"; contó un allegado al entorno laboral de la firma accidentada, en referencia al estado de la cabina del camión Volvo accidentado.

Como consecuencia del choque, el conductor del Volvo, Cristian Ferrucci, de la ciudad de Casilda, resultó solamente con lesiones en una de sus piernas y un golpe en el tórax. Según informaron fuentes del centro de salud de Chaco, estaría fuera de peligro y las lesiones no revestirían gravedad. Los rescatistas aún no se explican cómo logró salir vivo de tal choque. En las imágenes se puede dimensionar la magnitud del mismo al ver los restos de camión retorcidos y el estado en que quedó su cabina. Respecto del otro camionero, quien conducía el camión chasis y acoplado que transportaba maíz, resultó ileso ya que el impacto se dio en la parte del acoplado y no sufrió consecuencias el chasis.

El camión de la firma Andreani, había salido esta mañana al amanecer desde el depósito ubicado en Resistencia, Chaco, por Ruta 11 con sentido hacia Reconquista, y a los pocos kilómetros de haber partido se produjo el accidente.