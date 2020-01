Charly García tuvo un golpe en la cadera y suspende sus actividades

La presencia de Charly García en la vigésima edición del Cosquín Rock que se realizará el 8 y 9 de febrero quedó suspendida a causa de “una caída doméstica” que le generó un "traumatismo de cadera" por el que debe guardar reposo de un mes como mínimo.

La noticia conocida a partir de un comunicado oficial en las redes sociales del rockero, indicó que García se cayó ayer y que eso le generó “un traumatismo en la cadera de la que había sido operado”.

“Luego de ser evaluado por médicos especialistas se le indicó reposo y suspensión de todas sus actividades. Es por esta razón que lamentablemente no está apto para participar de los compromisos artísticos que tenía pactados a partir de ahora hasta dentro de mínimo un mes”, detalló la comunicación.

Charly formaba parte de una grilla que cuenta con más de 150 bandas y solistas que celebrará las dos décadas de historia del festival con sede en el aeródromo de Santa María de Punilla.

La organización del evento organizado en las sierras de Córdoba lamentó lo ocurrido con García y le desearon una pronta recuperación. A la vez, comunicaron que no habrá cambios en la grilla prevista para las dos jornadas.

"Como es de público conocimiento, el miércoles 29 de enero Charly García sufrió un traumatismo en la cadera debido a una caída doméstica, y luego de ser evaluado por los médicos especialistas, se le indicó reposo absoluto", informaron desde Cosquín Rock, haciéndose eco con el mensaje oficial de los allegados al músico.

"Lamentamos comunicar que por este motivo, un hecho fortuito y de fuerza mayor ajeno a la organización del Festival, Charly García no podrá estar presente en los festejos de los 20 años de Cosquín Rock, el día sábado 8 de febrero", agregaron.

"Todo el equipo del Festival le desea una pronta recuperación, SNM (say no more)", concluyó el texto.

Otros números destacados de esta edición son Divididos y Las Pelotas, y nuevas expresiones como Wos, Louta, Cazzu y Duki.