Venado Tuerto| La concejal Liliana Rostom insiste en realizar un relevamiento en la Villa Moisés

"Consideramos necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal inicie, con carácter de urgencia un relevamiento comenzando por el que está emplazado en Marenghini y Eva Perón, que, por sus características es uno de los que mayores necesidades presenta, ya que posee viviendas precarias, sin servicios y con materiales que no aislan el frío, como es la chapa y viven familias enteras con niños pequeños y mujeres embarazadas quienes, en muchos casos, no cuentan con los elementos básicos de abrigo, calefacción y alimento", comienza explicando el proyecto.

Más adelante Rostom da detalles de como sería el relevamiento: "El relevamiento debería ser una jornada diaria, encabezada por trabajadoras sociales, profesionales médicos y enfermeros, y apuntar a la realidad sanitaria de los vecinos. Los datos a relevar deberían incluir:

🔸Cuántas personas están allí radicadas.

🔸En qué situación de salud se encuentra.

🔸Si tienen los carnés de vacunación al día.

🔸Si cuentan con elementos de abrigo y calefacción.

🔸Si tienen cubiertas las necesidades alimenticias.

🔸Si asisten a comedores o merenderos.

🔸Con qué ingresos cuentan.

🔸Si los niños están asistiendo a la escuela.

🔸Si las mujeres embarazadas se están haciendo los chequeos médicos correspondientes.

"Años atrás, desde el Municipio se realizaban operativos de estas características que permitían no sólo determinar cuántas personas vivían en los distintos asentamientos, sino también acercarles las atenciones médicas y los elementos de primera necesidad. En esta oportunidad, tenemos que dejar de lado en esta oportunidad la situación dominial de los terrenos, sino que debemos abocarnos a lo más urgente que son las condiciones en la que deben atravesar esta época", detalla el pedido de Rostom.