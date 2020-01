Falleció una ex diputada nacional al despistar y volcar con su camioneta en Misiones

La ex diputada nacional por la provincia de Misiones y titular del gremio de los docentes, Stella Maris Leverberg (57), falleció este viernes luego de haber sufrido un accidente vial en la ruta nacional 14, en el departamento de San Pedro.

Las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada en el carril de enfrente del lugar donde se produjo el accidente, captaron las imágenes del accidente.

En la filmación, difundidas por el Diario Primera Edición, se ve cuando la camioneta Toyota SW4 -que circulaba a alta velocidad- muerde aparentemente la banquina, vuelca y da varias vueltas antes de terminar al costado de la ruta.



El despiste de la camioneta Toyota que manejaba Leverberg se produjo pasadas las 18.50, a la altura del Cruce Caballeros, cuando circulaba en sentido Bernardo de Irigoyen-Posadas.

Si bien en un principio la mujer resultó gravemente herida y fue trasladadas al Hospital Samic de Eldorado, murió a las 22.45 horas en ese centro de salud.

Leverberg ingresó pasadas las 21 horas, con traumatismo de cráneo y de tórax, en estado grave, y con un paro cardio respiratorio. Los médicos intentaron reanimarla, pero no obtuvieron resultados positivos.

En el vehículo también viajaba su marido, Enzo Gómez, que resultó con una fractura expuesta; su hija Florencia, que presenta fractura de clavícula, y Fany Ruloff, una docente amiga de la familia que padeció traumatismo de cráneo y cuyo estado es delicado.





Stella Maris Raquel Leverberg era docente, dirigente gremial y política. Fue diputada nacional por la provincia de Misiones entre 2007 y 2015, y actualmente presidía la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones.

Consternado por la noticia, el gobernador Oscar Herrera Ahuad decretó dos días de duelo a nivel provincial por la muerte de Leverberg.

"He dispuesto duelo provincial por 2 días en el decreto N 33 del dia 04/01/2020 por el fallecimiento de Stella Maris Leverberg, diputada nacional (MC) y Secretaria General de UDPM", detalló en su cuenta de Twitter.





Los restos de la ex diputada están siendo velados en Oberá, en un local ubicado sobre la calle Gobernador Barreiro 237, y la inhumación está prevista para las 19 en el Cementerio La Piedad, confirmaron desde su entorno.