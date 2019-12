Lisandro Vaccaro haciendo un resumen de fin de año y agradecimiento a la ciudadanía.

El presidente del Concejo Municipal Lisandro Vaccaro, un resumen de fin de año y saludó a la comunidad.

“Estoy muy agradecido con la ciudadanía Cañaseña, hemos tenido un respaldo importantísimo, a pesar de que con la elección a Intendente no hemos tenido los mejores números el Gobierno Nacional al que pertenecemos tuvo muy buena aceptación. Así y todo la ciudadanía decidió que formemos un gran bloque dentro del Concejo, no me queda más que agradecer.”

“Si bien las caras visibles del Concejo somos 3 pero detrás de cada uno de nosotros hay un gran grupo de personas que nos acompaña, que nos apoya, que nos ayudó a hacer campaña y que nos ayuda a trabajar en los proyectos y eso es sumamente destacable, así también quiero agradecer a familias y amigos que nos acompañan.”

“Estoy muy contento de hacer lo que hago, me gusta mucho. Siempre me interesó la Política y creo que es una gran herramienta para transformar una realidad.”

“Probablemente me equivoque en mi camino porque errar es humano y seguramente ya he cometido más de un error pero lo que quiero es estar tranquilo que si cometí ese error es haberlo cometido estando convencido de que estaba haciendo lo correcto, saber pedir disculpas y saber reveer una situación si me he equivocado y construir desde eso.”



Para finalizar el Presidente del Honorable Concejo Municipal deseó a la comunidad de Villa Cañás “Que todos los cañaseños cierren este 2019 con un balance positivo. Creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno, ser positivo con la frente bien en alto y continuar, tener proyectos y trabajar para cumplirlos que eso nos mantiene vivos y activos.”



En nombre de Honorable Concejo de Villa Cañás Lisandro Vaccaro no se despidió sin antes ponerse a disposición de la ciudadanía.



