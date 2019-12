El equipo venadense Maquin Parts Racing tiene a los tres pilotos confirmados para sus autos en el TC

GINI y AGRELO LOS PRIMEROS CONFIRMADOS

Esteban Gini y Marcelo Agrelo ya cuentan con una butaca asegurada, uno para manejar un flamante auto y el otro para subirse al que dejó Leonel Pernía. Apenas conocida esta noticia, también se supo que a la brevedad realizarán una prueba.

"Contento porque confiaron en nosotros Agrelo y Gini. Probaremos en La Plata, sábado o lunes, depende del clima. Todavía no está decidido quien usará cada auto", manifestó Horacio Soljan.

DE BENEDICTIS CON EL FORD

A través de las redes sociales, Juan Bautista de Benedictis dio a conocer de qué manera afrontará la temporada 2020 del Turismo Carretera. El de Necochea, que se desvinculó tras un año en el Gurí Martínez Competición debido a la exclusividad que pidió su ex compañero Mauricio Lambiris, llegó a un acuerdo con el Maquin Parts Racing, para así seguir su camino en el TC con su marca predilecta: Ford.

La unidad que conducirá Johnito es la que supo utilizar Mauro Giallombardo durante su paso por la escuadra venadense en 2016. "Agradezco enormemente al equipo Maquin Parts que no solo me abrió las puertas de su estructura, sino que además ya se han puesto a trabajar en el Ford a fin de tenerlo listo lo antes posible. Considero que incorporarme a una estructura tan prestigiosa es un paso muy importante en mi carrera deportiva", agregó.



© 2019 Diario La Guía