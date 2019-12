Diego Buonanotte, un repaso por su carrera y actualidad.

En comunicación con Fm Sonic el jugador de fútbol del sur de Santa Fe que actualmente participa en Católica de Chile, Diego Buonanotte.

"Hace 4 años que estoy en Católica (en Chile) y las verdad las cosas vienen saliendo bien, estoy contento del buen presente, de la Copa Libertadora que se juega en el 2020 y con muchas ganas y mucha ilusión de hacer las cosas bien."

"A todo club importante de cada país le gusta participar de la Copa Libertadores. Uno trabaja para lograr el campeonato nacional y eso te da la oportunidad de llegar a Libertadores, que es la Copa más grande de Sudamérica y se ve en todas partes."

"Después de irme de River no me quedé tanto tiempo en un Club como en Chile y eso quiere decir que uno está haciendo las cosas bien, uno se siente cómodo y está felíz. Yo creo que la base es estar a gusto en un lugar y después en lo deportivo le va a ir bien porque uno se siente cómodo, tranquilo y cuando entrás en la cancha podés disfrutar de jugar al fútbol. Es una combinación que hoy me encuentra muy bien y muy contento."

"Cuando recién salí de River ir a lugares cómo Granada y a Málaga (España) fueron experiencias distintas en lugares fantásticos pero siempre, en todos los lugares donde estoy aprendo, hay momentos buenos y momento difíciles donde también se aprende muchísimo. En Granada y Málaga la pasé muy bien porque es otra cultura, la sociedad también es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y guardo un recuerdo muy lindo, siempre hinchando para esos equipos tan lindos en los que estuve y quiero que sigan en primera y haciendo las cosas bien."

"Yo soy de River y siempre voy a ser un agradecido a River. Hoy soy un hincha más y veo bien al equipo con su plantel y sus jugadores y no necesitan un jugador como yo. Ahora estoy disfrutando de los momentos tan gloriosos de la institución como hincha y siempre deseando lo mejor porque tengo personas muy queridas en el Club."

Este jueves Diego ya emprende viaje nuevamente hacia Chile habiendo pasado unos días en Teodelina con su familia, el 26 de diciembre ya comienza la pretemporada.

