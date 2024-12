Adriano se emocionó con un mensaje de su padre fallecido en su despedida en el Maracaná

Este domingo, Río de Janeiro fue el escenario de una emotiva jornada que marcó el adiós de Adriano Leite Ribeiro, más conocido como El Emperador, del fútbol profesional. En un amistoso disputado en el icónico estadio Maracaná, frente a más de 22.000 hinchas que se hicieron presentes, el ex delantero vivió un momento que conmovió a propios y extraños: gracias a la inteligencia artificial, se recreó la voz de su padre fallecido en 2004, generando uno de los instantes más preciados y memorables cuando bajaba el sol en tierras brasileñas.

Mientras las imágenes se proyectaban en las pantallas grandes del estadio, Adriano no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras de aliento de Almir Ribeiro: “Cosa muy bonita, ¿verdad, hijo mío? Siempre te dije, no te rindas, tú puedes más, tú puedes lograrlo”.

“Quiero decirte que no recuerdo nada menos que eso, todo el mundo te ama, no solo por el jugador que fuiste, sino por la persona que eres. Un tipo humano y sincero, una persona de verdad. Estoy muy orgulloso y, por supuesto, no podía perderme esta última batalla del Emperador”, continuó el emotivo mensaje del progenitor, que antes de culminar, le hizo una petición: “Como este es tu último pedido, papá quiere hacerte un último pedido: en este momento, mamá está entrando al campo de juego y trae el manto sagrado”.

“Te pido que te quites la camiseta que estás usando ahora y termines tu carrera aquí en el Maracaná. Frente a tu hinchada y con tu equipo del corazón: El Mengão. Papá te ama mucho y te apoya. Ahora vuelve con el Mengão y hazlo bien. Porque ya sabes, ¿verdad? ¡Ni un caballo aguantaría!”, culminó el jugador que se retiró en Inter Miami mientras lloraba desconsolado en los hombros de su mamá.

El ex futbolista estuvo rodeado de su familia, que cobró un papel central en los homenajes. Su madre y su abuela lo acompañaron al campo, mientras que esta última, en un gesto simbólico, dio el puntapié inicial del encuentro. La jornada también incluyó un momento especial con Adrianinho, el hijo de Adriano, quien marcó el primer gol del partido para el equipo Amigos da Italia sobre Flamengo, desatando lágrimas y un aplauso generalizado del estadio.

La muerte de su padre, un dolor que no cesa en Adriano

Hace algunas semanas atrás, la ex estrella brasileña escribió un artículo en The Players Tribune y sacó a relucir el capítulo más oscuro de su vida: su adicción al alcoholismo. “Yo no te enseñe eso, hijo”, le recordaba una y otra vez su padre Almir cada vez que lo veía tomando junto con sus amigos. El quid de la cuestión estaba en que el abuelo del ex futbolista había fallecido a causa del consumo de bebidas alcohólicas y no quería que su hijo tuviera el mismo desenlace final.

Sin embargo, “Mirinho”, como era popularmente conocido en el barrio, no sabía que algo peor iba a llegar en la vida del ex jugador de Flamengo, Inter de Milán. Roma, Corinthians, Atlético Paranaense, entre otros: su dolorosa muerte.

“Le dispararon en la cabeza en una fiesta en Cruzeiro. Una bala perdida. La bala entró por su frente y se alojó en la parte posterior de su cabeza. Los médicos no tenían forma de sacarla. Después de eso, la vida de mi familia nunca fue la misma, mi padre comenzó a tener convulsiones frecuentes. ¿Alguna vez has visto a una persona sufriendo un ataque epiléptico frente a ti? No quieres verlo, hermano. Da miedo”, contó.

El hecho, que motivó que el ingreso familiar recayera en el trabajo de su madre y su abuela, quien lo llevaba a entrenarse en Flamengo, culminó en 2004, luego de que Adriano fuera el goleador de la Copa América con Brasil: “La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, es un problema que aún no he podido resolver”.