Lo que hasta ahora era un rumor, finalmente fue confirmado durante la mañana del martes: Mykhailo Mudryk, jugador de Chelsea, dio positivo en una prueba de dopaje. La noticia fue confirmada por el propio club, el cual además se puso a disposición de las autoridades relevantes para esclarecer la situación que expone al ucraniano a cuatro años de suspensión.

"El Chelsea puede confirmar que la federación inglesa ha contactado a nuestro jugador Mykhailo Mudryk por un resultado adverso en un test de orina rutinario. Tanto el club como Mykhailo apoyan el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores se someten a pruebas regularmente. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha usado ninguna sustancia prohibida. Tanto el club como Mykhailo trabajarán con las autoridades pertinentes para establecer qué ha causado este resultado", reza el comunicado con el que los de Stamford Bridge confirmaron la novedad.

La prueba positiva fue practicada en agosto y, si bien no se confirmó la sustancia que habría ingerido, lo cierto es que todavía falta la famosa "prueba B" para terminar de constatar el doping. Por lo pronto, el futbolista negó rotundamente haber consumido alguna sustancia prohibida, pero también es cierto que hace un mes que no juega con su equipo. Hasta el momento, desde el club habían justificado sus ausencias como consecuencia de una "enfermedad viral".

"Esto es un completo shock para mí porque nunca he utilizado de forma consciente una sustancia prohibida ni roto ninguna regla. Ahora estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido pasar. Sé que no he hecho nada malo y espero poder volver a jugar pronto. No puedo decir nada más debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda", fue la defensa pública que ensayó el futbolista, quien además desactivó los comentarios en sus redes sociales.

Qué sanción podría recibir Mudryk si se confirma el doping

En caso de que el doping sea confirmado por la prueba B, Mudryk se expone a una sanción que podría ser de cuatro años de suspensión. Normalmente, ante una prueba positiva, el jugador implicado puede aceptar la sanción y, posiblemente, recibir una atenuación de la misma, o solicitar la apertura de la prueba B. Si acaso la vía que se elige es ésta última y vuelve a dar positivo, el caso se denomina como una violación de las normas antidopaje y la inhabilitación pasa a ser la máxima posible, que en este caso sería de cuatro años. Obviamente, existe la posibilidad de apelar, pero lo cierto es que casos como que el transita el futbolista Alejandro Gómez demuestran que los tiempos no son para nada veloces.