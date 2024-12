Next Gen Finals: 2 millones de dólares en premios en un torneo a contramano del calendario

Mañana comenzará una nueva edición de las Next Gen Finals, el torneo que reúne a los mejores ocho tenistas sub 20 del mundo. Esta vez se realizará en Yeda, Arabía Saudita, y repartirá más de dos millones de dólares en premios. Aunque en un momento parecía que no, Arthur Fils (finalista en 2023), Alex Michelsen y Jakub Mensik, los tres mejores rankeados de la categoría, se presentarán en el campeonato. El único sudamericano será el brasileño Joao Fonseca.

Aunque se lo ganaron, y su condición de sub 20 se los permite, es cierto que la presencia de cuatro jugadores como lo son Fils, Michelsen, Mensik y Jerry Shang llama la atención. En este sentido, la decisión que más repercutió es la del francés y rankeado número uno del torneo, ya que en menos de un mes deberá viajar a Australia para jugar el primer Grand Slam de una temporada en la que luchará por ingresar al top 10, o al menos por defender su posición actual. Además, es el único que supera el top 40 que jugará en Asia. Ubicado en el puesto 20, para encontrar a un mejor rankeado que haya asistido al evento hay que remontarse hasta 2020, cuando Dennis Shapovalov llegó como top 12.

La motivación monetaria existe, y posiblemente fue lo que inclinó la balanza de los tops. Para analizar la decisión de viajar a Arabia Saudita, en un momento incómodo del calendario y en medio de la pretemporada, no se puede ignorar que solo por participar cada jugador recibe $150.000, casi la mitad que en el ATP Finals ($331.000). Y a eso hay que sumarle los $36.000 por cada victoria en fase de grupos, $113.500 por ganar en semifinales y otros $153.000 por salir campeón. Es decir que si alguno consigue quedarse con la copa sin perder ningún encuentro se llevaría $524.500. Más de medio millón de dólares en un torneo que dura cinco días.

A diferencia del circuito, los sets son a cuatro games y el partido, a mejor de cinco parciales. El tie break es el primero en llegar a siete y se jugará en caso de una igualdad 3-3. Los tiempos de descanso también se reducen, y si el punto jugado tuvo menos de tres tiros, habrá 15 segundos entre saque y saque. En caso de que el rally tenga tres o más golpes, los jugadores tendrán 25 segundos. Como todo en el mundo, el sistema apunta a reducir la duración del evento.

Los grupos ya se sortearon y quedaron de la siguiente manera (pasan los dos mejores de cada uno):

Grupo azul: Arthur Fils, Jakub Mensik, Learnet Tien y Joao Fonseca.

Grupo rojo: Juncheng Shang, Alex Michelsen, Luca Van Assche y Nishesh Basavareddy.

Más allá de que los tenistas conviven con los viajes durante toda la temporada, diciembre suele ser la excepción a la regla. Muchos aprovechan para hacer base en su país de origen, bajar el ritmo de competencia y enfocarse en realizar una buena pretemporada que les permita afrontar un año más de jugar casi un torneo por semana. En este caso, el vuelo a Yeda altera todos los planes, y así le sucedió a Joao Fonseca.

Tras perder el 15 de noviembre ante Calvin Hemery, volvió a Río de Janeiro a entrenarse y tuvo que esperar hasta que Martín Landaluce y Henrique Rocha pierdan en sus respectivos torneos para tener su lugar asegurado en Medio Oriente. A menos de 20 días, mientras se encontraba preparándose en la ciudad brasileña, todavía no sabía si iba a entrar al cuadro principal, y en caso de no hacerlo las miles de razones para acudir a la competencia se reducirían considerablemente: a los suplentes solo les pagan $15.000.

Finalmente los resultados de sus rivales lo acompañaron y el tenista sudamericano peleará por clasificarse en el grupo azul, pero Martín Pérez, uno de sus entrenadores, revela desde Río la dificultad física y logística que representa el torneo: “Estuvo acá tres semanas, viajó a Londres, entrenó con Jack Draper -semifinalista del US Open-, y el jueves 12 llegó a Arabia Saudita”. Además, completa con lo que se viene para el jóven de 18 años: “El 30 tiene un Challenger en Canberra, y después de eso tiene que ir a la qualy del Abierto de Australia -comienza el 6 de enero-, así que no vuelve hasta terminar el Grand Slam. La pretemporada la irá haciendo durante el año”.