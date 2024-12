El movimiento que podría allanar el futuro de Colapinto en la Fórmula 1: “Hay un diamante en bruto”

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue generando expectativa tras el cierre de la temporada 2024. Más allá de que todo indica que el piloto argentino continuará vinculado a Williams, el interés de Alpine, con Flavio Briatore como figura clave, abre un escenario diferente para el año que viene.

Marc Surer, ex piloto y actual analista, señaló que el desempeño del pilarense en la Fórmula 2 podría transformarlo en un candidato ideal para el equipo francés. En declaraciones a Formel1.de, afirmó que Jack Doohan tiene prioridad, pero no descartó al representante albiceleste como una opción seria y lo llenó de elogios: “Si Doohan no lo consigue, hay alguien más en el mercado como Colapinto, quien ha demostrado talento. Es verdad que ha tenido muchos choques, pero todavía hay algo que ganar. Aún es un diamante en bruto”.

Surer comparó este posible movimiento con una de las decisiones más recordadas de Briatore: el fichaje de Michael Schumacher en 1991, cuando desplazó al brasileño Roberto Moreno en Benetton tras quedar impresionado por el alemán. Según el suizo, director deportivo italiano podría tomar una decisión similar: “Colapinto por Doohan es posible. Briatore ya lo hizo con Schumacher en 1991. Es lo bastante duro y decidido como para hacerlo nuevamente”.

El argentino se destacó en la Fórmula 2 por su velocidad y estilo agresivo, aunque también cometió errores que generaron cuestionamientos. Sin embargo, su capacidad para sorprender es lo que más atrae a Briatore, quien en declaraciones recientes no descartó evaluarlo en el futuro: “Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos”.

Aunque también agregó: “Tenemos contratos con (Pierre) Gasly, Doohan y (Paul) Aron para la próxima temporada. Si existía la oportunidad de conseguir a Colapinto para 2026, es algo en lo que pensar. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al evaluar a los conductores”.

Mientras tanto, Jack Doohan mantiene su lugar como principal opción para el segundo asiento de Alpine en 2025. Su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Abu Dhabi fue satisfactorio, y el equipo le ha garantizado un contrato inicial de cinco carreras. Pero su continuidad dependerá de su desempeño en esas pruebas.

Jamie Campbell-Walter, representante de Colapinto, también alimentó los rumores al reconocer que están trabajando en silencio para definir el futuro del piloto argentino: "Recibimos muchos mensajes sobre 2025. Por ahora no podemos hacer comentarios, pero hay cosas en marcha". Con las primeras competencias de la próxima temporada como clave, el talento de Colapinto y el respaldo de figuras como Briatore y Surer podrían inclinar la balanza a su favor en Alpine.