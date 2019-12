Tras la Renuncia de Tamara Andreani al Concejo asume en el Legislativo Claudia Compañs.

En comunicación con Fm Sonic Claudia Compañs, quien prestará juramento esta noche en la asunción del nuevo gabinete de Autoridades y Concejales representando al bloque Oficialista como Concejal.

“La verdad que me tomó por sorpresa. Yo me involucré a “Tito” (Gizzi) y a su equipo en la campaña anterior, había estado como 3° suplente y ahora estaba entre las titulares, cabía la posibilidad pero Tamara (Andreani) iba a representarnos en el Concejo. Hubo cambios y acá estoy, contenta, comprometida y tomando este desafío.” decía esta mañana en comunicación telefónica.

“Siempre estuve de acuerdo con esta gestión, me gusta la manera de trabajar, me gusta lo que hacen y uno empapándose cada vez más de todo lo que se hace y se puede hacer es lo que más me incentiva para seguir adelante.”



“Es un desafío personal y es enriquecedor. Es estar desde otro lado ahora.”

Claudia Compañs en comunicación con Fm Sonic.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.