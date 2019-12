Tamara Andreani. Renunció como Concejal y asume como Secretaria de Gobierno.

“Yo no dejo el Concejo para irme a la Nación o a la Provincia o a hacer mi actividad particular, yo sigo en el gabinete.”

En Fm Sonic la palabra de Tamara Andreani tras su renuncia como Concejal y asumida en la Secretaría de Gobierno de nuestra ciudad.

“Las listas se armaron en el mes de febrero y nosotros veníamos de un escenario político de haber perdido una elección hacia 1 año y medio atrás, de una manera muy dolorosa que nos obligó a hacer una autocrítica y mea culpa, y ver qué pasaba con los vecinos que no nos habían acompañado. En ese momento se armó una lista de todo el equipo donde se decidió que yo la encabezará.” Contaba Tamara Andreani de cómo fue su iniciativa como Concejal.

“Yo tengo mucho contacto con los vecinos y les gustaba como estaba trabajando en Servicio Público. Son muchas las incertidumbres y nosotros no sabíamos si la gente nos iba a acompañar, si nos iban a votar como Concejales, si iban a reelegir al Intendente, quien está en su 3° candidatura.”

“Desde que formé parte de la lista siempre pensé que si la gente me elige, me elige para el Concejo y de servicios públicos me iba. Armar un gabinete no es algo simple, se necesita gente con ganas y compromiso y que en su actividad particular disponga del tiempo para formar parte del gabinete, que sean responsables y tampoco era una cuestión sencilla”.

Sobre sus incertidumbres a la hora de asumir como Secretaria de Gobierno Tamara comentaba en Fm Sonic “Empecé a pensar que si el vecino me votó fue en su mayoría por mi trabajo en la comunidad de Villa Cañás y ahora voy a formar parte de un gabinete donde también tengo mucho por hacer.”

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.