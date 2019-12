El Fiscal Mauro Blanco explica su parecer sobre la libertad del imputado por abuso sexual agravado de Villa Cañas.

Se realizaron la audiencia imputativa y la audiencia cautelar, el Fiscal Mauro Blanco pidió la prisión preventiva y el Juez Revori consideró que no había peligrosidad procesal. Le dió la libertad al imputado con prohibición de acercamiento a la menor (quienes actualmente no se encuentran conviviendo) y bajo la fianza de dos vehículos ($100.000 aproximadamente)

El Fiscal apeló la resolución, va a ser tratado en Cámara si se revoca o no la libertad del imputado.

Tras la apelación del Fiscal Mauro Blanco por la libertad del imputado mencionaba “Me opuse porque la menor es doblemente vulnerable al ser mujer y menor de edad, por actitudes de esta persona hacia la menor, dos años de abuso de violencia física y violencia psicológica, inclusive hubo algún tipo de intimidación para que la menor no denunciara. Consideré perjudicial para la menor que el imputado recupere la libertad.”

Aún no se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas ni se prestó declaración en Cámara Gesell.“La menor no declaró libremente y le puede jugar en contra el temor de que esta persona esté en libertad.” Todas las personas que ya declararon en principio deben hacerlo en juicio ya que es lo que se tiene en cuenta para la sentencia “hay que preservar a estos testigos porque hasta no declarar en juicio de nada vale lo que declararon ahora.” mencionaba el fiscal.

La pena puede ser de 8 a 20 años. “Si bien hay grados de probabilidad de que haya cometido el delito, una pena alta en expectativa el Juez consideró que esta persona no se iba a fugar porque es una persona que vivió toda la vida en Villa Cañás, que trabaja y que la menor no iba a ser presionada porque ya no vivía más en el mismo domicilio, a lo que me opuse principalmente porque no se realizaron la pericias ni se declaró libremente.”

Se está esperando fecha de Audiencia de revisión en Cámara. ”Quiero que se revea inmediatamente para que se revierta la situación”