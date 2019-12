Hay nuevo protocolo de atención de casos de violencia de género en hospitales

Los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de Santa Fe presentaron este jueves en el Hospital Centenario de Rosario un nuevo protocolo de Atención para los Casos de Violencia de Género en ámbitos laborales de la salud. Los indicativos actualizan los que desde 2012 se aplican en los centros de salud de la provincia.

El protocolo actualizado está destinado a los equipos de salud de los tres niveles de atención y se orienta a la atención, contención y acompañamiento de la víctima con un marco legal. Incluye referencias a la legislación actual, precisiones sobre sus ámbitos de aplicación. Incluye nuevas definiciones de conceptos y definiciones sobre formas de violencia de género.

Prevé un procedimiento de emergencia y de evaluación de riesgo ante casos de violencia de género sufridos por mujeres con pautas de actuación estandarizadas para todos los niveles de salud provincial. Lo anterior, tanto ante la sospecha como a la constatación de un hecho.

A las víctimas, el protocolo garantiza la provisión de información, y a los trabajadores de salud una nueva herramienta para abordar las situaciones que se presenten.

De la elaboración del protocolo participaron también, Celina Gómez y Sabrina Bernal, del equipo de Promoción de Derechos de la subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social; y Cintia Majick y Arianna Matassa, pertenecientes a la dirección provincial por la Salud de la Niñez, Adolescencia y Sexual y Reproductiva, junto con profesionales de diferentes servicios médicos, asistentes y colaboradores de salud.

El protocolo hospitalario está regido por los principios de confidencialidad hacia la persona que consulta. Establece que el relato de quien padece violencia tiene la misma relevancia que la prueba de las lesiones físicas, por lo que debe constar en la historia clínica. Lo anterior estará a cargo de un equipo de trabajo que coordinará con sus pares de las áreas de Seguridad y Justicia.

Emergencia

El protocolo define y prescribe acciones para los casos de emergencia, entendidos como aquellos en los que existe peligro inminente para la vida o la integridad física de la mujer o de las personas bajo su cuidado, cuando se denuncien lesiones que requieran atención médica inmediata, situaciones de violencia física, sexual o violación de medidas de protección.

La presentación estuvo a cargo de la ministra de Salud, Andrea Uboldi. “A veces, los trabajadores de la salud no sabemos a quiénes llamar o cómo trabajar este tema de la violencia de género y no es por falta de voluntad sino que, muchas veces, estamos limitados en los recursos o no tenemos a quién pedirle ayuda en ese momento”, justificó la iniciativa.

La subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, destacó que el instrumento ayudará a que las mujeres que no iniciaron el proceso de denuncia de su agresor tengan los elementos y acompañamiento para hacerlo.

Carolina Ortega, del área de Cuidados Progresivos del Centenario y una de las responsables de la elaboración del protocolo, consideró que “dado que es inobjetable el sufrimiento que provocan los actos de violencia de género, decidimos intervenir en esta problemática para que el Estado llegue a tiempo en ayuda de la víctima”.



