Invasión de Gatas peludas ó Bicho quemador.

Clara Rodríguez desde la Municipalidad de Villa Cañás informó en Fm Sonic sobre el ciclo de las gatas peludas y las medidas que se tomaron desde la Municipalidad para combatirlas.

“El bicho quemador o gata peluda tiene sólo un ciclo por año y es en éste momento. En el mes de noviembre cumple su ciclo; es una larva que va aumentando de tamaño y cambiando de estadío, luego se transforma en mariposa y pone huevos. Hay que evitar que termine su ciclo y poder disminuir la población.”

“Hace 15 días que comenzamos a ocuparnos de la aplicación para combatirlas, como no se pueden utilizar químicos en la ciudad buscamos alternativas biológicas para el control de este insecto. El poder no es el mismo porque no tiene poder de volteo, es un proceso de algunos días para que el producto actúe.” explicó Clara agregando la metodología que se utiliza desde la Municipalidad.

“Los vecinos deben realizar el reclamo en mesa de entrada de la Municipalidad, así se organiza una cuadrilla y luego colocan el producto en toda la cuadra para no andar por lugares donde el bicho no está y ser realmente eficiente donde está.”

Con respecto al producto que se utilizan Clara Rodriguez mencionaba.“El producto que usamos es Dipel (una bacteria que produce toxinas), ésto hace que la gata peluda al ingerir la bacteria (Estando dispersas en las hojas) se intoxique y muera al cabo de 6 días. No mueren por contacto con el veneno.” y agregaba que “Las gatas peludas son muy voraces para comer además de estar en estadío gregario (muchas en la misma rama). Los árboles más invadidos son los Fresnos.”

Para que los vecinos puedan actuar al respecto, recomienda utilizar tierra de diatomea (Tierra de algas fosilizadas que contienen sílice) actúa como una arena o un vidrio que corta la cutícula de la gata peluda y muere por deshidratación.

Por último por la invasión de hormigas voladoras de la semana pasada Clara Rodríguez contó en Fm Sonic que el foco fue alrededor de la plaza y luego de combatirlas no recibieron más reclamos.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.