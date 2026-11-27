El Gobierno nacional consiguió avanzar este jueves con una serie de proyectos considerados prioritarios para la gestión de Javier Milei, en una jornada de intensa actividad parlamentaria que estuvo marcada por el tratamiento de iniciativas económicas, electorales y sociales.

Entre los principales resultados se destacaron la media sanción del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Además, el Congreso avanzó con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Las votaciones permitieron al oficialismo recuperar iniciativa parlamentaria y avanzar con parte de su agenda antes de la finalización del período de sesiones ordinarias.

El Senado aprobó la ley contra la ludopatía

Durante la jornada, la Cámara alta también sancionó una ley destinada a prevenir la ludopatía y establecer nuevas restricciones sobre las apuestas online.

La normativa contempla la prohibición de las apuestas digitales para menores de edad y limitaciones a la publicidad de estas plataformas, incluyendo su presencia en la indumentaria deportiva.

La iniciativa había sido respaldada por la Iglesia Católica. Sin embargo, trascendieron diferencias dentro del Gobierno respecto de su implementación y la posibilidad de que el presidente recurra al veto. Esta última alternativa constituye una versión no confirmada y no cuenta, por el momento, con un anuncio oficial.

La actividad económica acumula tres meses de caída

Los avances legislativos se produjeron en un contexto económico que continúa mostrando dificultades en distintos sectores.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) consignados en el informe, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una contracción interanual del 1,2%, acumulando tres meses consecutivos de retroceso en esa comparación.

Además, diez de los quince sectores económicos relevados presentaron variaciones negativas respecto del mismo período del año anterior.

Por otro lado, la inflación mensual de octubre alcanzó el 2,2%, frente al 1,9% registrado en septiembre. La variación interanual se ubicó en el 33,1%.

A estos indicadores se sumaron los movimientos del mercado financiero, donde el riesgo país llegó a superar los 1.000 puntos básicos durante la última semana.

El Gobierno prepara su próxima agenda legislativa

Con parte de sus iniciativas encaminadas, la Casa Rosada comenzó a evaluar una convocatoria a sesiones extraordinarias para continuar el tratamiento de los proyectos pendientes.

El Presupuesto 2027 y la reforma electoral todavía deberán completar su recorrido parlamentario, mientras que las decisiones vinculadas con la ley contra la ludopatía permanecerán sujetas a la definición del Poder Ejecutivo.

En paralelo, la evolución de los precios, la recuperación de la actividad productiva y la estabilidad de los mercados financieros continuarán siendo algunos de los principales desafíos de la administración nacional durante los próximos meses.