River y Boca volverán a quedar frente a frente este viernes 25 de septiembre, esta vez por el Torneo Proyección. El Superclásico de Reserva comenzará a las 19 en River Camp y reunirá a dos equipos que atraviesan un buen momento en sus respectivas zonas.

El conjunto de Núñez llega invicto y como líder de la Zona A con 17 puntos, producto de cuatro triunfos y cinco empates. Boca, en tanto, se mantiene entre los principales protagonistas de la Zona B y acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrotas.

Uno de los puntos de atención estará en los futbolistas que ya tuvieron contacto con los planteles profesionales.

En River aparecen Facundo González y Valentín Lucero, dos defensores que tuvieron rodaje en Primera. Además, Santiago Meloni atraviesa un período de protagonismo: convirtió cuatro goles en sus primeros cinco encuentros desde que comenzó a ser titular en la categoría.

En ataque también estará Jonathan Spiff. El delantero de 19 años, nacido en Nigeria y de 1,87 metro, ya tuvo su estreno con el plantel profesional durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

Sin embargo, River tendrá dos ausencias: Santiago Espíndola y Felipe Esquivel fueron convocados por Diego Placente para integrar la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos y no estarán disponibles para el Superclásico.

Por el lado de Boca, Rodrigo Bacidalupe será uno de los nombres a seguir. El delantero ya tuvo su debut en Primera en el encuentro ante Central Córdoba.

También aparece Lautaro Mendieta, mediocampista que durante 2026 firmó su primer contrato profesional, con vigencia hasta 2030. Tomás Márquez, por su parte, viene ganando participación como enganche y fue incluido en la lista para disputar la Copa Sudamericana.

Otra alternativa ofensiva es Kevin Román Ferreira, conocido como “Pica”, quien puede desempeñarse como extremo derecho o mediapunta y también fue anotado para la competencia internacional.

El encuentro tendrá además el atractivo propio de un Superclásico y pondrá frente a frente a varios jugadores que intentan consolidarse en Reserva mientras buscan nuevas oportunidades en Primera.

River y Boca comenzarán a jugar a las 19 en River Camp. El partido no tendrá transmisión televisiva convencional y podrá seguirse online a través de LPF Play.