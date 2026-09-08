Lionel Messi está cerca de sumar una nueva inversión dentro del fútbol. El capitán del Inter Miami alcanzó un principio de acuerdo con los actuales propietarios del CD Eldense para quedarse con el control del club de la Segunda División de España, según informaron este martes distintos medios españoles.

La operación, sin embargo, todavía no está formalmente cerrada. De acuerdo con la información difundida inicialmente en España y posteriormente replicada por distintos medios, quedan pendientes trámites legales y contractuales, además del proceso de auditoría conocido como due diligence y la correspondiente autorización del Consejo Superior de Deportes.

Una de las versiones sostiene que Messi adquiriría el 100% de las acciones del club de Elda, ciudad ubicada en la provincia de Alicante. AS informó además que las negociaciones fueron encabezadas por los abogados del futbolista con el grupo inversor colombiano TH, vinculado actualmente a la propiedad de la institución.

EFE, por su parte, confirmó a través de fuentes cercanas a la negociación la existencia de un principio de acuerdo para que el argentino se convierta en el máximo accionista. Por el momento, el porcentaje definitivo de participación debe considerarse una versión no confirmada oficialmente por el club.

Por otro lado, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, confirmó que las autoridades municipales estaban al tanto del proceso. Según Cadena SER, la presidenta del Eldense se reunió el 2 de septiembre con el intendente para comunicarle que había recibido una propuesta para transferir la institución. Alfaro mantuvo una posición de cautela hasta que la operación quede definitivamente formalizada.

El Eldense compite actualmente en LaLiga Hypermotion, la Segunda División española. El conjunto de Alicante regresó al fútbol profesional y atraviesa el inicio de una temporada en la que todavía busca afirmarse en la categoría.

Para Messi, la eventual adquisición significaría ampliar una actividad empresarial que comenzó a tener mayor presencia dentro de los clubes europeos. Durante 2026 adquirió el control del UE Cornellà, institución catalana que participa de la Tercera RFEF.

La información original también señala su vinculación con otros proyectos futbolísticos, aunque la estructura societaria y el grado de participación en cada uno de ellos no fueron detallados de manera uniforme por las fuentes consultadas.

En este marco, el paso decisivo será la finalización de la documentación contractual y el visto bueno de las autoridades deportivas españolas. Hasta entonces, la compra del Eldense debe considerarse una operación avanzada, pero todavía pendiente de formalización.