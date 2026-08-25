San Lorenzo está cerca de sumar a Facundo Farías como nuevo refuerzo para el plantel dirigido por Néstor Gorosito. El club de Boedo llegó a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para avanzar con una cesión del atacante, aunque la transferencia todavía no puede considerarse cerrada porque permanecen abiertas negociaciones económicas vinculadas al contrato del futbolista.

La fórmula que aparece con mayor consenso entre las partes es un préstamo por 12 meses. Farías tiene contrato con Estudiantes hasta diciembre de 2028 y durante el actual semestre contó con poco protagonismo, situación que abrió la posibilidad de buscar continuidad en otro equipo.

El interés de San Lorenzo surgió directamente por pedido de Gorosito. El entrenador conoce al atacante de su etapa en Colón de Santa Fe y considera que puede aportarle variantes ofensivas a un plantel que todavía busca regularidad en el inicio de su ciclo.

Sin embargo, el principal punto de discusión pasó por el salario del jugador. Su contrato en Estudiantes está por encima de los parámetros económicos que maneja San Lorenzo y las instituciones buscaron una fórmula para poder completar la operación.

Según publicó El Día este martes, una de las alternativas que tomó fuerza es que ambos clubes se hagan cargo de la remuneración del futbolista en partes iguales. Además, se trabaja sobre una opción de compra, aunque todavía no existe información oficial respecto del monto ni del porcentaje que involucraría esa cláusula. Por lo tanto, esos detalles deben ser considerados una versión no confirmada hasta que los clubes comuniquen formalmente el acuerdo.

La situación deportiva de Farías también forma parte del análisis de Estudiantes. El atacante acumuló pocos minutos durante el segundo semestre y no ingresó en el reciente partido frente a Sarmiento. Por otro lado, Alexander Medina necesita alternativas para afrontar simultáneamente el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

En este marco, la lesión de Tiago Palacios había generado dudas dentro del cuerpo técnico del Pincha respecto de desprenderse del futbolista, aunque las negociaciones con San Lorenzo continuaron.

Para Estudiantes, además, la salida podría tener una consecuencia adicional en el mercado de pases, ya que la operación permitiría analizar la utilización de un cupo para incorporar otro jugador bajo las excepciones previstas por el reglamento.

Por ahora, Farías continúa perteneciendo a Estudiantes. San Lorenzo logró avanzar en la negociación y las posiciones están próximas, pero el pase quedará cerrado únicamente cuando se resuelvan las condiciones contractuales y se formalice la cesión.