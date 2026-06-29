Una pareja condenada por estafar a una mujer de más de 80 años en Venado Tuerto debió devolver los 9.000 dólares que le había sustraído mediante la modalidad conocida como "cuento del tío". Además, ambos recibieron penas de prisión condicional y tendrán prohibido regresar a la ciudad durante los próximos dos años.

Los condenados son Diego Martín Castillo, de 39 años, y Verónica Lucía Churi, de 29, oriundos de la provincia de Neuquén y actualmente radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Damián Cassullo y la sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal, en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal explicó que, como parte del acuerdo judicial, los imputados debieron depositar los 9.000 dólares en una cuenta a nombre de la víctima, quien ya recuperó la totalidad del dinero.

Cómo fue la estafa

Según detalló Cassullo, el hecho ocurrió el viernes 27 de marzo, alrededor del mediodía. Los condenados actuaron junto a otras personas que aún forman parte de la investigación y utilizaron la modalidad del "cuento del tío".

De acuerdo con la reconstrucción del caso, integrantes de la organización llamaron al teléfono fijo de la víctima haciéndose pasar por empleados de la ANSES. Durante la conversación le hicieron creer que los dólares que guardaba en su vivienda debían ser reemplazados por nuevos billetes para no perder su valor y le anunciaron que un supuesto empleado del organismo pasaría a retirarlos.

Minutos después, Castillo llegó hasta la vivienda de la mujer a bordo de un automóvil registrado a nombre de Churi. Aprovechando la confianza generada por el engaño, ingresó al domicilio y recibió de manos de la víctima los 9.000 dólares en efectivo.

La investigación avanzó con allanamientos realizados en el barrio porteño de Floresta, donde reside la pareja. Allí la Justicia secuestró distintos elementos considerados de interés para la causa, los cuales comprometieron la situación procesal de ambos y permitieron arribar al acuerdo judicial que incluyó la devolución del dinero a la damnificada.