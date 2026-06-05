Rusia intensifica los ataques en Ucrania y deja siete muertos

Rusia volvió a bombardear Ucrania y dejó siete muertos

Una nueva ofensiva rusa golpeó distintas regiones de Ucrania y provocó al menos siete víctimas fatales. Los ataques ocurrieron horas después de que Volodimir Zelenski propusiera una reunión directa con Vladimir Putin para avanzar hacia un alto el fuego.

La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo episodio de violencia este viernes, cuando una serie de bombardeos rusos impactó en varias zonas del territorio ucraniano y dejó al menos siete personas fallecidas, además de varios heridos.

Uno de los ataques más graves se registró en el distrito de Brovary, en la región de Kiev, donde drones rusos alcanzaron un edificio administrativo de una fábrica de productos lácteos para niños. Según informaron los servicios de emergencia ucranianos, cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas.

La ofensiva también afectó otras regiones del país. En Zaporiyia falleció una mujer como consecuencia de los bombardeos, mientras que en Jersón murió un hombre de 75 años. Por otro lado, en la región de Dnipropetrovsk, una mujer perdió la vida tras un ataque con drones y artillería en la ciudad de Pavlograd.

Los ataques ocurrieron apenas un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiterara su pedido de un alto el fuego y propusiera una reunión directa con su par ruso, Vladimir Putin. En una carta abierta, Zelenski manifestó la disposición de Ucrania a suspender las hostilidades mientras se desarrollen negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto.

Desde el Kremlin señalaron que Putin aún no había analizado formalmente la propuesta, aunque indicaron que el mandatario ucraniano podría viajar a Moscú para reunirse con él, una posibilidad que Kiev descarta.

Las negociaciones de paz continúan estancadas debido a las diferencias entre ambas partes. Rusia exige concesiones territoriales y políticas que Ucrania considera inaceptables, mientras que Moscú rechaza la posibilidad de un cese prolongado del fuego por entender que favorecería una reorganización militar ucraniana.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la madrugada derribó 123 drones lanzados por Ucrania, incluidos algunos que se dirigían hacia la región de Moscú. La tensión se mantiene elevada mientras ambas naciones continúan intercambiando ataques en distintos frentes.