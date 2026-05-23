La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una causa por presuntas estafas reiteradas vinculadas a la venta de viviendas prefabricadas y modulares.

La investigación apunta a la empresa “Emprender Viviendas”, luego de múltiples denuncias presentadas por personas que aseguraron haber adquirido viviendas que nunca fueron entregadas pese a haber realizado pagos y firmado acuerdos comerciales.

Según se informó, la causa se inició a partir de la sucursal que la firma tenía en Casilda. Durante el avance de la investigación, los investigadores determinaron que los responsables habrían abandonado esa sede luego de concretar distintas operaciones comerciales.

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los procedimientos fueron realizados por la Brigada Operativa del Distrito Casilda con colaboración de efectivos de la Región III de Venado Tuerto. Los operativos se concretaron en inmuebles ubicados en Lisandro de la Torre al 800 y Juan Garro al 3300.

Como resultado de los allanamientos, las autoridades detuvieron a un hombre de 66 años y secuestraron siete notebooks, tres teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la investigación.

En este marco, el fiscal Juan Pablo Oggero ordenó que el detenido permanezca a disposición de la Justicia y dispuso incorporar todos los elementos secuestrados al expediente para continuar con las actuaciones judiciales.