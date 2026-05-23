Detuvieron a una mujer buscada por drogas en Venado

La mujer de 42 años tenía un pedido de captura vigente por una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes. Fue interceptada durante un control policial.
 
Policiales 23/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Una mujer de 42 años fue detenida este viernes en la ciudad de Venado Tuerto luego de que personal del Comando Radioeléctrico detectara que sobre ella pesaba una orden de captura vigente relacionada con una causa por drogas.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 13:10 en la intersección de las calles Tonelli y Cavanagh, cuando efectivos policiales realizaban tareas de control e identificación. En ese momento, la mujer circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave y fue detenida para una verificación de rutina.

Según informaron fuentes policiales, tras consultar sus datos a través de la Central 911, los agentes constataron que registraba un pedido de detención emitido el pasado 14 de mayo por el fiscal interviniente.

La causa judicial está encuadrada en una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, bajo la acusación de tenencia de drogas con fines de comercialización.

Luego del operativo, la mujer fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, mientras que la motocicleta quedó secuestrada y bajo resguardo.

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