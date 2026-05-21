Un estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) permanece internado luego de haber sido atacado con un arma blanca dentro del campus universitario de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en el sector E de la Unidad Académica Río Gallegos, ubicada en la zona sur de la ciudad. Según la información policial, un llamado al 911 alertó sobre una pelea dentro del predio universitario alrededor de las 18:40.

Al llegar al lugar, efectivos encontraron herido a José Fernando Águila, de 32 años, estudiante de primer año de la carrera de Comunicación Social. Debido a la gravedad de las lesiones, fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos.

Los médicos confirmaron que la víctima presentaba un pulmón perforado y heridas en los brazos, la espalda y la cabeza, por lo que debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente continúa internado.

El presunto agresor fue identificado como un trabajador no docente de la universidad, de 46 años, quien escapó del lugar tras el ataque a bordo de un Volkswagen Gol rojo. Minutos más tarde, personal de investigaciones logró localizarlo y detenerlo en inmediaciones de la Autovía 17 de Octubre.

Durante el operativo no fue hallado el cuchillo utilizado en la agresión. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

En paralelo, la universidad emitió un comunicado donde expresó su repudio por lo ocurrido, suspendió las actividades académicas y anunció el inicio de actuaciones administrativas internas.

Por otro lado, la madre del estudiante sostuvo públicamente que existían advertencias previas sobre presuntas situaciones de hostigamiento relacionadas con el acusado. Sin embargo, desde las autoridades universitarias señalaron que no habría denuncias formales registradas por ese motivo.

Mientras avanza la investigación, Policía Científica realizó peritajes dentro del campus y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del hecho.