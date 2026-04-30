Villa Cañás vivirá este fin de semana una nueva edición del tradicional Encuentro de Danza organizado por la Academia Celeste y Blanco, que este año alcanza su 34º aniversario con una propuesta que reunirá a bailarines de distintas localidades y provincias.

El evento se desarrollará durante dos jornadas, viernes y sábado desde las 20:30, con la participación de grupos locales y delegaciones provenientes de distintos puntos del país. Entre ellos, se destacan conjuntos de Alta Gracia (Córdoba) y Chajarí (Entre Ríos), que volverán a formar parte de la grilla pese a las dificultades económicas que implica el traslado.

Según explicó el profesor Pablo Poquet, uno de los referentes de la academia, la organización del encuentro implica un importante esfuerzo económico. “Hoy armar un evento de estas características demanda entre 4 y 5 millones de pesos”, detalló, al tiempo que remarcó que el objetivo no es generar ganancias sino sostener el espacio cultural.

En este marco, la programación incluirá diferentes cuadros coreográficos que recorren expresiones folklóricas de distintas regiones del país. La apertura estará inspirada en el Litoral, con una puesta que combina música actual con elementos tradicionales, mientras que también habrá representaciones cuyanas, norteñas y propuestas vinculadas al cuidado de la tierra.

Además, el encuentro contará con espectáculos musicales en vivo. El viernes cerrará el grupo Identidad Viva, mientras que el sábado se presentarán Cristian Riccardi y Juan Enríquez, generando un espacio de peña para el público.

Desde la organización destacaron el rol fundamental de las familias, la comisión y el acompañamiento del municipio para poder llevar adelante el evento. También señalaron que el trabajo es colectivo y se extiende durante semanas previas, con la participación de bailarines de todas las edades.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 7.000 pesos y pueden adquirirse a través de integrantes de la academia, mientras que en puerta costarán 10.000 pesos.