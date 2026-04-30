La Municipalidad de Villa Cañás informó cómo funcionará el servicio de recolección de residuos domiciliarios en el marco del feriado por el Día del Trabajador.

Según detallaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, este jueves se realizará la última recolección de la semana. En este sentido, solicitaron a los vecinos sacar los residuos durante la noche para garantizar el correcto retiro.

Por otro lado, el servicio permanecerá interrumpido durante el fin de semana largo y se retomará el lunes 4 de mayo. Por ello, se indicó que los residuos deberán volver a sacarse el domingo a partir de las 21 horas.

En este marco, desde el municipio remarcaron la importancia de respetar el cronograma establecido, con el objetivo de evitar la acumulación de basura en la vía pública y mantener las condiciones de higiene en la ciudad.