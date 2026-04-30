Un grupo de productores rurales protagonizó un hecho que generó fuerte preocupación en el norte de Santa Fe. El miércoles 29 de abril, rompieron un tramo de la Ruta Provincial 13 en la zona de los Bajos Submeridionales, cerca de la localidad de Tostado, con el objetivo de acelerar el escurrimiento del agua acumulada en sus campos.

Según reportes de medios regionales, la intervención se realizó con maquinaria pesada, lo que indica una acción planificada. El corte de la calzada modificó el curso natural del agua, derivándola hacia la zona de Fortín Olmos, donde la situación hídrica ya es crítica.

Como consecuencia directa, el tramo afectado de la ruta quedó intransitable, generando complicaciones en la circulación y preocupación en las autoridades.

Desde Vialidad Provincial de Santa Fe informaron que la intervención no contaba con ningún tipo de autorización técnica. Además, confirmaron que se envió personal al lugar para evaluar los daños y que se avanzará con acciones legales contra los responsables.

El episodio se da en un contexto de fuertes inundaciones en los Bajos Submeridionales, una región históricamente vulnerable a los excesos hídricos. En este marco, crece la tensión entre productores por el manejo del agua y la necesidad de preservar la producción y la hacienda.