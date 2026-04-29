La Justicia condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo, bajo la modalidad domiciliaria, a Lucas A. D., el conductor que protagonizó el siniestro vial ocurrido el 13 de julio de 2025 en la Ruta Nacional N° 33, a la altura de Murphy, donde falleció Celia Moya.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Iván Raposo, quien imputó al joven por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Según se determinó, el acusado conducía bajo los efectos del alcohol, con una alcoholemia de 1,45 g/l.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el imputado invadió el carril contrario de circulación de manera imprudente y antirreglamentaria. En ese momento, un primer automovilista logró esquivarlo, pero el conductor continuó su marcha indebida hasta impactar de frente contra el vehículo en el que viajaba la familia Ruiz.

Como consecuencia del choque, Celia Moya sufrió graves lesiones —entre ellas traumatismo craneoencefálico y daños torácicos severos— que le provocaron la muerte. Por su parte, su esposo, Christian Ruiz, quien conducía el automóvil, resultó con lesiones de gravedad, incluyendo fracturas vertebrales, contusión pulmonar y otras heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en el kilómetro 642 de la traza nacional que une Venado Tuerto con Murphy. La sentencia establece que el condenado cumplirá la pena bajo arresto domiciliario.