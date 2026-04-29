El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inició este miércoles su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en una sesión marcada por el respaldo del oficialismo y la expectativa de una fuerte intervención de la oposición.

La exposición se lleva a cabo en el Congreso de la Nación con la presencia del presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei y gran parte del Gabinete nacional, que se ubicaron en los palcos del recinto como muestra de apoyo político.

Previo al inicio de la sesión, Adorni arribó al Parlamento durante la mañana y fue recibido por el titular de la Cámara baja, Martín Menem. Minutos antes de su exposición, el Gobierno envió el denominado “Informe 145”, un documento de 1.936 páginas que detalla la marcha de la gestión.

El contexto de la presentación está atravesado por cuestionamientos de sectores opositores, que anticiparon una batería de preguntas vinculadas a la situación patrimonial del funcionario, en el marco de una causa judicial que investiga operaciones inmobiliarias y viajes al exterior.

En este escenario, el jefe de Gabinete deberá responder las consultas de los legisladores y defender las políticas impulsadas por el Ejecutivo, en una jornada que se prevé extensa y con fuerte contenido político.