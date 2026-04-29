El Gobierno nacional prepara una demostración de respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este miércoles presentará su informe de gestión en la Cámara de Diputados. La presencia del presidente Javier Milei, junto a la secretaria general Karina Milei y la totalidad del Gabinete, marcará un hecho inusual en este tipo de exposiciones.

Según trascendió, los funcionarios ocuparán los palcos del recinto desde el inicio de la sesión, previsto para las 10.30. También se sumarán senadores alineados con Patricia Bullrich, en lo que desde el oficialismo interpretan como un gesto de unidad frente a los cuestionamientos que enfrenta el funcionario.

El despliegue se da en un contexto complejo para Adorni, atravesado por denuncias vinculadas a su situación patrimonial y con una oposición que anticipa un clima tenso en el recinto. Desde distintos bloques ya adelantaron que buscarán interpelarlo, aunque sin una estrategia unificada.

En paralelo, el oficialismo diseñó un formato de sesión acotado, con intervenciones cronometradas y un orden de preguntas que relegaría a los bloques más duros para el tramo final, cuando se espera menor atención mediática. La intención es reducir el impacto político del intercambio.

La presencia del presidente en este tipo de instancia no tiene antecedentes recientes. En este marco, desde sectores opositores advierten que podría tratarse de una puesta en escena con tinte partidario más que institucional.

Por otro lado, dentro del propio oficialismo existen voces que, en reserva, plantean dudas sobre la conveniencia de sostener a Adorni en el cargo. Sin embargo, el núcleo cercano a Milei considera que su continuidad es clave para evitar una señal de debilidad frente a la oposición.