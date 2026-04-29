La diputada nacional por Santa Fe, Romina Diez, continúa con su agenda territorial en la provincia con el objetivo de fortalecer el espacio de La Libertad Avanza. En ese marco, participó de un encuentro en Rosario junto a referentes de distintos departamentos santafesinos.

Durante la actividad, la legisladora remarcó su respaldo al rumbo político del presidente Javier Milei y sostuvo que se trata del “único camino posible para una Argentina próspera”. Además, hizo referencia al rol de Karina Milei dentro de la construcción del espacio.

Según indicó, el objetivo de estos encuentros es consolidar la presencia del espacio en los 19 departamentos de la provincia, con una estrategia que apunta a ampliar la base política y reforzar el vínculo con dirigentes y vecinos.

En este sentido, Diez destacó la importancia del trabajo territorial y señaló que existe un denominador común en las reuniones: la necesidad de sostener y profundizar las ideas impulsadas por el Gobierno nacional.

Por otro lado, la diputada es una de las principales referentes del armado libertario en Santa Fe, donde el espacio busca consolidarse como alternativa frente a las estructuras políticas tradicionales. En ese marco, también se promueve la participación de jóvenes dentro del partido.