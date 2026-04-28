La directora del nivel secundario, Gabriela Farina, visitó los estudios de FM Sonic y mantuvo una extensa charla donde abordó la realidad educativa actual, el vínculo con los jóvenes y el impacto de la tecnología en las aulas.

Durante la entrevista, Farina repasó su historia vinculada a la radio, marcada por una fuerte impronta familiar, y destacó su interés por la comunicación oral. “La oralidad va a ser el refugio de la humanidad”, sostuvo al referirse al avance de la inteligencia artificial en los procesos escritos.

En ese sentido, remarcó que la tecnología debe ser entendida como una herramienta y no como un reemplazo del pensamiento humano. Según explicó, el desafío actual es formar usuarios críticos capaces de interpretar, analizar y producir contenido de manera consciente.

Al referirse al funcionamiento de la institución educativa, señaló que en los últimos años lograron consolidar un verdadero trabajo integrado entre los tres niveles. Además, indicó que el crecimiento en la matrícula plantea nuevos desafíos edilicios, con la necesidad de ampliar espacios para los próximos ciclos lectivos.

Farina también hizo hincapié en el rol del docente dentro del aula, donde el vínculo humano sigue siendo central. “Mirarlos a los ojos, preguntarles cómo están, generar confianza, eso es irremplazable”, expresó.

Respecto a los jóvenes, la directora pidió evitar estigmatizaciones y sostuvo que las nuevas generaciones no son peores ni mejores, sino diferentes. En ese marco, consideró clave acompañarlos y comprender sus contextos para poder guiarlos en su desarrollo.

Por otro lado, advirtió sobre problemáticas actuales como el uso de redes sociales, los conflictos entre pares y las dificultades para establecer límites, aunque subrayó que la escuela trabaja de manera permanente en estos temas desde una mirada integral.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de una caminata organizada por la institución en el marco del Día del Trabajador, abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover la reflexión y el encuentro.