En el acto de reapertura del espacio Neptuno en Santa Isabel, Gustavo Enrique Canal repasó el proceso que permitió recuperar uno de los lugares más emblemáticos de la localidad, luego de años de abandono y conflictos.

Durante su discurso, el referente local señaló que el camino no fue sencillo y que, como suele ocurrir en instituciones de pueblos, debieron atravesar críticas, versiones y cuestionamientos. “Fueron muchos años de trabajo donde uno tuvo que soportar cualquier barbaridad”, expresó, al tiempo que remarcó que esas situaciones hoy quedaron atrás.

En ese sentido, explicó que el punto de partida se dio hacia fines de 2017, cuando comenzó a interiorizarse en la situación del lugar. Canal relató que, al tener su oficina en las inmediaciones, pasaba a diario por el predio y observaba el deterioro y las quejas de los vecinos.

Según indicó, en ese momento el espacio se encontraba usurpado y en condiciones precarias, lo que motivó el primer contacto con una de las personas vinculadas al lugar. A partir de ese diálogo inicial, se empezó a gestar el proceso que, con el tiempo, derivó en su recuperación.

Además, destacó que el trabajo fue sostenido y requirió del compromiso de distintas personas que aportaron tiempo y esfuerzo para devolverle al espacio su valor original. En este marco, la reapertura de Neptuno se presenta como el resultado de una tarea colectiva que se extendió durante varios años.