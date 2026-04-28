En la localidad de Santa Isabel quedó inaugurado el espacio Neptuno, un lugar emblemático que fue recuperado a partir de un trabajo conjunto entre instituciones y vecinos.

Durante el acto, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el esfuerzo colectivo y puso en valor el trabajo artesanal que caracteriza al predio. “”, expresó.

En ese sentido, remarcó que gran parte de la estructura —como puertas, estatuas, paredes y bancos— fue realizada de manera manual por una familia, lo que le otorga una identidad única al espacio.

Además, subrayó la tarea de recuperación llevada adelante en el último tiempo, también de forma manual, que permitió conservar el lugar en condiciones similares a las originales. “Es para felicitar a toda la gente porque está igual a como era en su momento”, señaló.

Por otro lado, la legisladora resaltó la importancia del trabajo articulado entre el club, la comuna y quienes participaron del proyecto, al considerar que este tipo de iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia en la comunidad.

Finalmente, invitó a los vecinos a disfrutar del espacio. “Es un lugar recreativo que es de todos ustedes”, concluyó.