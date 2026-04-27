La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido de recusación contra los integrantes de la Cámara del Trabajo que resolvieron volver a poner en vigencia la ley de reforma laboral.

La medida judicial se conoció luego de que el tribunal de alzada revocara la cautelar que mantenía inactivos 82 artículos de la normativa. Con esa decisión, los puntos suspendidos quedaron nuevamente habilitados.

Además del apartamiento de los jueces, la central obrera también solicitó la nulidad del fallo, al considerar que la resolución afecta derechos laborales y debe ser revisada.

El planteo se da en el marco de la disputa judicial y política por la reforma laboral, una norma que viene generando fuertes cuestionamientos desde distintos sectores sindicales.

Ahora, la Justicia deberá resolver si acepta el pedido de recusación y si avanza o no con la revisión del fallo cuestionado por la CGT.