El Gobierno nacional definió cambios en el área de Infraestructura luego de la renuncia de Carlos María Frugoni, quien dejó su cargo en medio de cuestionamientos por inconsistencias en su declaración patrimonial.

La decisión fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aceptó la salida del funcionario tras la difusión de una investigación periodística que reveló la omisión de siete propiedades en Miami, además de dos sociedades comerciales no declaradas ante los organismos correspondientes.

Según trascendió, el propio Frugoni reconoció el error en su presentación, aunque la situación derivó en una denuncia judicial por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de bienes, lo que aceleró su salida del Gobierno.

En este contexto, el Ejecutivo resolvió designar a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Infraestructura, mientras que Mariano Plencovich quedará al frente de la Secretaría de Transporte.

Frugoni había asumido en Infraestructura tras su paso por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), donde se desempeñó como director ejecutivo hasta fines de 2025. Su salida se da en medio de una creciente presión pública y judicial que impactó en su continuidad dentro del equipo económico.