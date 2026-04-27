El Senado de la Nación pondrá en marcha esta semana el proceso de evaluación de candidatos para cubrir cargos en el Poder Judicial, con el inicio de una serie de audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos.

La primera instancia se desarrollará este jueves, cuando 16 postulantes expongan sus antecedentes y respondan consultas de los legisladores. Este mecanismo forma parte del procedimiento para avanzar en la designación de un total de 78 jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo.

En este marco, la comisión presidida por Juan Carlos Pagotto llevará adelante cuatro audiencias que se extenderán hasta el 13 de mayo. Luego, los pliegos deberán ser tratados en el recinto, donde se definirán las designaciones por mayoría simple.

Entre los nombres que generan mayor atención política aparece el de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe. También figura María Julia Sosa, vinculada al juzgado de Julián Ercolini, y Cristina María Juan, con lazos familiares en el ámbito judicial.

Durante la primera audiencia expondrán candidatos para distintos juzgados nacionales y tribunales orales, incluyendo fueros civiles, penales y de menores. Entre ellos se destacan postulaciones para cargos estratégicos dentro del sistema judicial, como defensorías y juzgados de primera instancia.

Además, el Gobierno impulsó la incorporación de nuevos nombres a la lista de aspirantes, en un proceso que busca cubrir vacantes clave y garantizar el funcionamiento de distintos tribunales. Los pliegos ya cuentan con estado parlamentario y avanzan en su tratamiento legislativo.