El Gobierno de Santa Fe avanzó con la licitación para ampliar la Unidad Penitenciaria Nº 12 de Rosario. La obra contempla la construcción de un nuevo módulo con capacidad para 320 internos, distribuidos en celdas dobles.

La apertura de sobres se realizó en la sede de Gobierno en Rosario y contó con la presentación de 15 ofertas. El presupuesto oficial supera los 21.600 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 480 días.

El proyecto tendrá una superficie cubierta de 6.588 metros cuadrados y se levantará en un predio anexo a la unidad existente, ubicada en avenida de las Palmeras y Favario.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la iniciativa forma parte de una política orientada a mejorar la eficiencia del gasto público y ordenar el sistema penitenciario provincial.

Según indicó, Santa Fe registra un crecimiento sostenido de la población carcelaria, con un promedio de 96 nuevos internos por mes. En ese marco, remarcó que la Provincia necesita ampliar la capacidad de alojamiento y administrar mejor los recursos destinados a seguridad.

La ampliación también apunta a reducir progresivamente la cantidad de detenidos alojados en comisarías, una problemática que afecta el funcionamiento policial y las condiciones de detención.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las nuevas plazas estarán destinadas a población penitenciaria general, diferenciada de los internos de alto perfil o mayor peligrosidad.

La obra se integra al plan de infraestructura carcelaria impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro, que busca sumar más de 7.100 nuevas plazas durante el período de gobierno. Entre los proyectos destacados también se encuentra el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil en Piñero.