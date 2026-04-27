El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó del remate del primer lote de soja de la campaña 2025/26 en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde dejó definiciones sobre infraestructura, política tributaria y el rol del Estado nacional.

En ese marco, el mandatario sostuvo que la Provincia avanza con obras clave para mejorar la logística productiva, como accesos a puertos, rutas transversales y el tercer carril de la autopista. Según explicó, estas intervenciones buscan facilitar el transporte de cargas y acompañar al sector agroindustrial.

Sin embargo, apuntó contra el Gobierno nacional al remarcar que muchas de estas obras corresponden a su órbita. “No solo reclamamos, también nos hacemos cargo”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el deterioro de la red vial nacional. En esa línea, justificó una posible transferencia de rutas a la Provincia: “Si asumimos esa responsabilidad es porque los santafesinos lo necesitan”.

Por otro lado, Pullaro volvió a insistir con la eliminación de las retenciones y defendió el esquema impositivo provincial. Indicó que Santa Fe mantiene actualmente la menor carga tributaria en dos décadas, con el campo exento de Ingresos Brutos y una baja alícuota para la industria.

Además, destacó herramientas de financiamiento impulsadas por el Gobierno provincial, como acuerdos con entidades bancarias para tasas subsidiadas y beneficios para empresas que incorporen personal o reduzcan costos energéticos. Según detalló, más de 1.500 firmas ya accedieron a estos programas.

El gobernador también reconoció que estas medidas implican una menor recaudación para el Estado, pero consideró que son necesarias para sostener la actividad económica en un contexto complejo.

Finalmente, vinculó el desarrollo productivo con la seguridad pública y aseguró que la provincia registra actualmente la tasa de violencia más baja del siglo, tras una serie de medidas implementadas al inicio de su gestión.