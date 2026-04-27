La ciudad de Venado Tuerto celebró este domingo su 142° aniversario con un acto oficial que combinó memoria histórica, reconocimientos y un repaso de gestión encabezado por el intendente Leonel Chiarella.

Debido a las condiciones climáticas, la ceremonia se trasladó al salón de actos de la Escuela “Rosa Turner de Estrugamou”, donde se desarrolló el encuentro con la participación de autoridades, instituciones y vecinos.

Durante su discurso, el mandatario local puso énfasis en la construcción de identidad, al recordar que el territorio ya era habitado por pueblos originarios antes de la fundación formal. En ese sentido, destacó la importancia de reconocer esas raíces como parte del presente de la ciudad.

Además, Chiarella hizo un llamado a la unidad comunitaria y retomó una frase del papa Francisco para sintetizar el espíritu local: “el todo es superior a las partes”, vinculando ese concepto con el trabajo conjunto de instituciones, profesionales y vecinos.

En otro tramo, el intendente repasó avances de gestión y remarcó el desarrollo de un plan de obra pública con fuerte ritmo de ejecución. Entre los principales ejes mencionó la pavimentación sostenida de calles, la ampliación de la red cloacal, la entrega de terrenos para familias y proyectos como la futura avenida de Circunvalación.

También destacó mejoras en espacios públicos y avances en materia educativa, como la llegada de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, ya en funcionamiento en la ciudad.

La jornada incluyó además reconocimientos institucionales, la declaración de interés por parte de legisladores provinciales y un cierre artístico a cargo del Ballet Estable Juvenil Municipal, que aportó un componente cultural al aniversario.