El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, formalizó su renuncia a la banca de senador provincial que había obtenido en 2023. La decisión fue aprobada en la sesión de este jueves y se da en un contexto de fuertes tensiones internas dentro de la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.

La presentación fue realizada en el recinto por la senadora Leticia Di Gregorio, quien ocupaba el lugar de Enrico durante su licencia. El anuncio sorprendió incluso a sectores de la oposición, ya que no estaba previsto en la agenda legislativa.

El movimiento llega tras semanas de cruces dentro del oficialismo, especialmente con el senador Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara alta, quien había cuestionado públicamente al ministro. El conflicto expuso diferencias internas en el radicalismo santafesino.

Enrico había pedido licencia en diciembre de 2023 para asumir como ministro en el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. Esa situación generó cuestionamientos desde el inicio, principalmente por parte del peronismo, que planteó la incompatibilidad entre el cargo legislativo y una función en el Poder Ejecutivo.

Durante la sesión, el bloque justicialista se abstuvo de votar. El senador Rubén Pirola sostuvo que la renuncia “llega tarde” y reiteró que, según la Constitución provincial, Enrico ya debía haber dejado su banca al asumir funciones ejecutivas.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la trayectoria del ministro y remarcaron su respaldo electoral en el departamento General López. Además, señalaron que su continuidad en el Ejecutivo permitió consolidar su rol dentro del gabinete.

Más allá de las posturas, la renuncia tiene una lectura política clara: busca descomprimir la interna y ordenar el funcionamiento del oficialismo. El enfrentamiento previo había dejado al descubierto tensiones que ahora intentan encauzarse.

Con este paso, Enrico queda plenamente enfocado en su gestión al frente de Obras Públicas, una de las áreas clave del gobierno provincial. La decisión marca un punto de inflexión dentro de Unidos y abre una nueva etapa en la dinámica interna del espacio.