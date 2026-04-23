El Gobierno de Santa Fe presentó un paquete de medidas para acompañar a los productores y a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en el norte provincial. La vocera oficial, Virginia Coudannes, confirmó este jueves la puesta en marcha de cuatro líneas de crédito por un total de $ 17.960 millones, junto con la declaración de la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Según explicó la funcionaria, las herramientas financieras apuntan a sostener la actividad económica y productiva en un contexto complejo para el sector. Los créditos están dirigidos a productores y cooperativas perjudicados por eventos climáticos y se canalizan a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En este esquema, se contempla una línea para capital de trabajo con un cupo de $ 4.000 millones y un monto máximo de hasta $ 100 millones por beneficiario. Además, se habilitó otra para inversiones productivas, con un fondo de $ 5.000 millones y un tope de hasta $ 400 millones por solicitante. También se sumó una línea específica para cooperativas eléctricas por $ 690 millones, destinada a sostener la infraestructura energética en las zonas comprometidas.

Las condiciones incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa final del 20 % anual subsidiada por la Provincia. En este marco, Coudannes sostuvo que se trata de herramientas pensadas para acompañar al sector productivo y dar respuesta a una situación que afecta de manera directa a muchas localidades.

Por otro lado, la Provincia mantiene un operativo integral en territorio, especialmente en Villa Minetti y otras zonas del norte santafesino donde continúan las precipitaciones. Allí trabajan equipos de distintas áreas con acciones sanitarias, sociales y preventivas.

En materia de salud, se llevan adelante tareas de control, vacunación y prevención. De acuerdo con lo informado, ya fueron relevadas más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas, con recomendaciones vinculadas al uso seguro del agua, el manejo de residuos y la prevención de enfermedades.

Además, se reforzó la asistencia social con entrega de alimentos, colchones, frazadas y kits de limpieza, en coordinación con municipios y referentes locales. La intención, según indicaron desde el Gobierno provincial, es acompañar a las familias que atraviesan las consecuencias del temporal.

En paralelo, la gestión provincial destacó que actualmente se ejecutan más de 260 obras hídricas en distintos puntos de Santa Fe. Se trata de intervenciones en canales, terraplenes, desagües y alcantarillado, con el objetivo de reducir el impacto de fenómenos climáticos extremos y mejorar la respuesta ante futuras contingencias.

En ese sentido, Coudannes remarcó que la Provincia busca anticiparse a escenarios asociados al fenómeno de El Niño y sostener una política hídrica activa, tanto frente a períodos de sequía como ante excesos de lluvia. Con este conjunto de medidas, el Gobierno apunta a atender la emergencia inmediata y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de respuesta del sistema productivo y de las comunidades.