Multan a bancos por retener fondos sin informar

El juez de circuito Martín Chasco resolvió sancionar a dos entidades financieras en Venado Tuerto por no brindar información sobre retenciones realizadas en cuentas de ahorro de clientes. La medida alcanza al Banco Macro S.A. y al BBVA S.A., que deberán abonar una multa diaria de 0,50 unidades jus (equivalente a $64.247,18) por cada día de demora en cumplir con lo ordenado.

En el caso del Banco Macro, la entidad debía detallar los motivos de un supuesto embargo sobre la cuenta de un usuario. Sin embargo, al ser consultada, solo informó el número de expediente, sin precisar el juzgado interviniente ni la carátula del proceso.

Por otro lado, en la causa que involucra al BBVA, el banco no respondió al requerimiento judicial sobre las retenciones aplicadas a su cliente, lo que motivó la sanción.

Desde la Unión de Consumidores de la Argentina (UCU) señalaron que el derecho a la información está garantizado tanto por la Ley de Defensa del Consumidor como por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, remarcaron que las entidades no solo omitieron informar a sus clientes, sino que tampoco respondieron ante una orden judicial.

En este marco, se evalúa avanzar con denuncias ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos de control, además de solicitar una reparación integral por los daños ocasionados.