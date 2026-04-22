La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá este miércoles una audiencia relevante en los tribunales federales. Está prevista la declaración testimonial de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Para la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el testimonio puede aportar datos centrales sobre cómo se concretó la compraventa del inmueble, escriturado en 230 mil dólares. Uno de los principales puntos bajo análisis es el mecanismo de financiamiento: según la investigación, Adorni abonó una parte al contado y el resto mediante una hipoteca a un año, sin intereses.



Además, en el expediente se analiza el vínculo entre Feijoo y el funcionario. Distintos testimonios incorporados a la causa señalaron que existiría una relación de confianza entre ambos, lo que para los investigadores podría ayudar a explicar las condiciones excepcionales de pago que tuvo la operación. También se indicó que Feijoo habría intervenido en la gestión de la venta del inmueble.

La jornada judicial incluirá además la declaración del encargado del edificio, con el objetivo de reconstruir en qué estado se encontraba el departamento al momento de la transacción. En paralelo, la fiscalía ya fijó nuevas testimoniales para las próximas semanas, entre ellas la de Leandro Miano, prevista para el 6 de mayo, y la del contratista Matías Tabar, reprogramada para el 4 de mayo.

En las últimas audiencias, la investigación también sumó datos sobre la evolución del valor del inmueble. Testigos vinculados a la inmobiliaria sostuvieron que el departamento había sido refaccionado y que podría haber alcanzado un valor de mercado superior al que finalmente se declaró en la operación. Ese punto es otro de los ejes que la Justicia intenta esclarecer.