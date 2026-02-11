Cómo será el operativo por la protesta en el Congreso

El dispositivo incluirá efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se aplicará el denominado “Protocolo Antipiquetes”, pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad.



Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo será garantizar la libre circulación y evitar cortes totales en calles y avenidas cercanas al Palacio Legislativo. El operativo abarcará especialmente Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos —en su continuación Callao— y Riobamba.

Como ocurre habitualmente los miércoles durante las marchas de jubilados, se instalará un vallado perimetral alrededor del edificio. Además, se reforzarán los controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires ante la convocatoria de distintos sectores sindicales y organizaciones sociales.

Entre los gremios que anunciaron su participación se encuentran la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, ATE, la UOCRA y la UOM, entre otros espacios.

Las autoridades recomendaron evitar la zona debido a posibles complicaciones en el tránsito, cortes parciales y una fuerte presencia policial durante toda la jornada.