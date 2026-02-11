Cómo será el operativo por la protesta en el Congreso

El Gobierno nacional dispuso un amplio operativo de seguridad para este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, en el marco del debate en el Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por La Libertad Avanza.
 
País11/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El dispositivo incluirá efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se aplicará el denominado “Protocolo Antipiquetes”, pese a que la Justicia Federal declaró su nulidad.
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Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo será garantizar la libre circulación y evitar cortes totales en calles y avenidas cercanas al Palacio Legislativo. El operativo abarcará especialmente Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos —en su continuación Callao— y Riobamba.

Como ocurre habitualmente los miércoles durante las marchas de jubilados, se instalará un vallado perimetral alrededor del edificio. Además, se reforzarán los controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires ante la convocatoria de distintos sectores sindicales y organizaciones sociales.

Entre los gremios que anunciaron su participación se encuentran la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, ATE, la UOCRA y la UOM, entre otros espacios.

Las autoridades recomendaron evitar la zona debido a posibles complicaciones en el tránsito, cortes parciales y una fuerte presencia policial durante toda la jornada.

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